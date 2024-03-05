Показаны первые скриншоты новой игры про Черепашек-ниндзя Издание Game Informer п...

Показаны первые скриншоты новой игры про Черепашек-ниндзяИздание Game Informer поделилось первыми скриншотами совершенно новой игры про Черепашек-ниндзя, события которой развернутся во вселенной мультфильма 2023 года «Погром мутантов».
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