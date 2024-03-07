В РГУ имени Есенина провели концерт в честь 8 марта

В рамках концерта сотрудницы РГУ получили университетские и правительственные награды. Процессору кафедры биологии и методики её преподавания, доктору биологических наук Марине Казаковой присвоили звание почётного профессора вуза.
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