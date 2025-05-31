Зачем зелёная тля ищет прямых переговоров с президентами США и России? Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную легитимацию насекомого за счёт авторитета присутствующих.
Медведев мощно высказался о Зеленском и назвал его "зелёной тлёй"
Комментарии
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Юрий Николаев
Да уж, ЗЕторчёк это.................................. Дальше как в Бриллиантовой руке помните, переводу не подлежит.
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23 час.
Диана Мальгинова
Что то медведь разошёлся, к чему бы это?
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21 час.
Игорь Кузнецов
Всё чётко написано по 4-ре задачи, которые Зеленский хочет решить во время "разговора на троих", что "означает мощную легитимацию". При этом кому-то "хочется, чтоб наши официальные лица внезапно заговорили так, как в этом шуточном тексте", так читайте Медведева в соцсети "Х" :-)
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18 час.
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