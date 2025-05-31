Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Спросите у бабы Ванги... Или у Шойгу... Или у Дмитрия Анатольевича.Как может выгляде...
  • Вадим Кузнецов
    В 2008 году, кажется, убили и обезглавили ценного специалиста, гостя России родом из Таджикистана, Салохиддина Азизов..."Помешал нормальн...
  • Александр Зиборов
    Уже давно мигранты забрали множество лучших рабочих мест, оставив россиянам самые тяжёлые и мало оплачиваемые. Средня..."Теперь нельзя на...

Медведев мощно высказался о Зеленском и назвал его "зелёной тлёй"

Медведев мощно высказался о Зеленском и назвал его "зелёной тлёй"

Зачем зелёная тля ищет прямых переговоров с президентами США и России? Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную легитимацию насекомого за счёт авторитета присутствующих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Николаев
Да уж, ЗЕторчёк это.................................. Дальше как в Бриллиантовой руке помните, переводу не подлежит.
Ответить
23 час.
Диана Мальгинова
Что то медведь разошёлся, к чему бы это?
Ответить
21 час.
Игорь Кузнецов
Всё чётко написано по 4-ре задачи, которые Зеленский хочет решить во время &quot;разговора на троих&quot;, что &quot;означает мощную легитимацию&quot;. При этом кому-то &quot;хочется, чтоб наши официальные лица внезапно заговорили так, как в этом шуточном тексте&quot;, так читайте Медведева в соцсети &quot;Х&quot; :-)
Ответить
18 час.
наверх