Медведев мощно высказался о Зеленском и назвал его "зелёной тлёй"

Да уж, ЗЕторчёк это.................................. Дальше как в Бриллиантовой руке помните, переводу не подлежит.

Что то медведь разошёлся, к чему бы это?

Игорь Кузнецов

Всё чётко написано по 4-ре задачи, которые Зеленский хочет решить во время "разговора на троих", что "означает мощную легитимацию". При этом кому-то "хочется, чтоб наши официальные лица внезапно заговорили так, как в этом шуточном тексте", так читайте Медведева в соцсети "Х" :-)