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Тен Хаг подпишет с «МЮ» контракт на 3 или 4 года. Ему гарантировали участие в трансферах

Эрик тен Хаг скоро станет главным тренером «Манчестер Юнайтед». По данным The Guardian, о назначении 52-летнего специалиста на пост тренера «Манчестер Юнайтед» объявят в ближайшие дни, когда клуб договорится с «Аяксом» о выплате компенсации в размере 2 млн евро.

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