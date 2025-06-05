Стал известен пол будущего ребенка Тимати и Ивановой

Рэпер Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова узнали пол будущего ребенка. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на окружение пары.
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