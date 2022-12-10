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Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ВСУ перебрасывают через город САУ «Гвоздика» и другую технику

Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ВСУ перебрасывают через город САУ «Гвоздика» и другую технику

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в субботу, что Вооруженные силы Украины перебрасывают через Николаев самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и другую технику.

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