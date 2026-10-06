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Вот история

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Как будет работать новая система страхования вкладов после 2027 года: лимиты, условия и подводные камни

Как будет работать новая система страхования вкладов после 2027 года: лимиты, условия и подводные камни

Когда речь заходит о хранении крупных сумм в банке, большинство людей привыкло ориентироваться на стандартную цифру страхового покрытия — 1,4 миллиона рублей.

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