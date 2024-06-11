Радомир Маркуш 10 июня 2024 г., 16:58 Банковая крайне раздосадована тем, что потеря населенного пункта портит имидж Зеленского перед началом «мирного саммита» в Швейцарии Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщает на своем канале об освобождении села Рыжевка (Сумская область).