Конгрессмен пришел на заседание по импичменту Байдена в маске Путина

ВАШИНГТОН, 20 марта, ФедералПресс. Член палаты представителей демократов Джаред Москович пришел на слушание в конгрессе по делу об импичменте американского президента Джо Байдена в маске российского лидера Владимира Путина.
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