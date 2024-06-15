В необходимости участия России в ПА ОБСЕ усомнились

Слуцкий: при визовой дискриминации России нет смысла оставаться в ПА ОБСЕ Отказ Румынии в выдаче виз российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте заставляет усомниться в необходимости участия России в организации.