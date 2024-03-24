Труд в уголке природы.

Воспитанники старшей группы любят ухаживать за растениями в уголке природы. В ходе трудовой деятельности педагоги формируют у воспитанников положительное отношение к труду, бережное отношение к его результатам, воспитывают желание и умение трудиться, стремление оказывать помощь взрослым.
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