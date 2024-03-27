Украинка Поклонская обозвала Крымский СМЕРШ «дармоедами и популистами» – и вступилась за «ждунью»

M_Tatiana_V

А кто такие этот СМЕРШ? Кто такая Поклонская, ее биография и роль в Крымской весне всем известна. Логично предположить, что любители постебаться насчет ее проколов как раз за это ее и ненавидят. Скорей всего она и понятия не имеет кто такая эта Таня. Спросили - ответила. А вот кто такие СМЕРШ и чем они конкретно занимаются? "Выявлять ждунов" - слишком абстрактно. Никаких фамилий не фигурирует кроме А. Талипова, который ничем в тех событиях, когда кстати еще было непонятно чем это все закончится для Крыма вообще и для каждого из активных участников в частности, не отметился. Юлил от ваших к нашим пока не стало окончательно ясно чью сторону выгодней занять.