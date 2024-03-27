Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Украинка Поклонская обозвала Крымский СМЕРШ «дармоедами и популистами» – и вступилась за «ждунью»

Украинка Поклонская обозвала Крымский СМЕРШ «дармоедами и популистами» – и вступилась за «ждунью»

Политнавигатор Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала движение «Крымский СМЕРШ» дармоедами и популистами.

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Комментарии
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мв
михаил валеев
Этого писаку да за жопу и в НКВД
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2 час.
M_Tatiana_V
А кто такие этот СМЕРШ? Кто такая Поклонская, ее биография и роль в Крымской весне всем известна. Логично предположить, что любители постебаться насчет ее проколов как раз за это ее и ненавидят. Скорей всего она и понятия не имеет кто такая эта Таня. Спросили - ответила. А вот кто такие СМЕРШ и чем они конкретно занимаются? &quot;Выявлять ждунов&quot; - слишком абстрактно. Никаких фамилий не фигурирует кроме А. Талипова, который ничем в тех событиях, когда кстати еще было непонятно чем это все закончится для Крыма вообще и для каждого из активных участников в частности, не отметился. Юлил от ваших к нашим пока не стало окончательно ясно чью сторону выгодней занять.
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1 час.
M_Tatiana_V
А кто ее ненавидит за прокурорскую деятельность и участие в Крымской весне - те и заказчики. Неужели непонятно?
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56 мин.

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