БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Суда снабжения Кригсмарине. Трагическая судьба «Альтмарка»

Суда снабжения Кригсмарине. Трагическая судьба «Альтмарка»

Не будем останавливаться на подробных деталях дальнейших событий. Несмотря на протесты норвежцев, противодействие трех миноносцев и даже направленные на английские корабли торпедные аппараты, эсминец «Cossack» вошел в фиорд и высадил на борт «Альтмарка» абордажную партию из 33 человек.

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