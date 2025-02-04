Суда снабжения Кригсмарине. Трагическая судьба «Альтмарка»

Не будем останавливаться на подробных деталях дальнейших событий. Несмотря на протесты норвежцев, противодействие трех миноносцев и даже направленные на английские корабли торпедные аппараты, эсминец «Cossack» вошел в фиорд и высадил на борт «Альтмарка» абордажную партию из 33 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии