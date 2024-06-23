РЖД увернутся от рикошета после выстрела Минфина США в Мосбиржу. Железные дороги и транспорт были готовы к валютным санкциям Запада против РФ

«Подарок» на День России в виде санкций против Мосбиржи, сделанный нашей стране Западом, не сможет испортить жизнь экономике России в целом и транспортной отрасли в частности — рассказали Vgudok эксперты и представители отрасли.
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