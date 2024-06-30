Модрич выложил пост, посвященный вылету сборной Хорватии с Евро

Хорватский полузащитник Лука Модрич выложил эмоциональный пост на своей странице в Instagram, который посвящен вылету национальной сборной Хорватии с чемпионата Европы - 2024 по итогам группового этапа турнира.
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