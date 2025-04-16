РБК: РСПП критикует идею ФАС об усилении контроля за иностранными инвестициями

Инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по усилению контроля за инвестициями иностранцев может привести к признанию практически любой крупной компании стратегической, что создает риски для них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии