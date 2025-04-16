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РБК: РСПП критикует идею ФАС об усилении контроля за иностранными инвестициями

РБК: РСПП критикует идею ФАС об усилении контроля за иностранными инвестициями

Инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по усилению контроля за инвестициями иностранцев может привести к признанию практически любой крупной компании стратегической, что создает риски для них.

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