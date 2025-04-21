📝 Почти пять тысяч крымчан работают в органах местного самоуправления Как рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, из них почти три тысячи — депутаты представительных органов.
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📝 Почти пять тысяч крымчан работают в органах местного самоуправления Как рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, из них почти три тысячи — депутаты представительных органов.