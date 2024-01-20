Власти Петербурга намерены в этом году подписать соглашение по ШМСД

Запланированная магистраль – это ключевой объект для развития транспортной системы СЗФО. Председатель комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков рассказал о планах Смольного заключить соглашение по Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в 2024 году.