Власти Петербурга намерены в этом году подписать соглашение по ШМСД

Запланированная магистраль – это ключевой объект для развития транспортной системы СЗФО. Председатель комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков рассказал о планах Смольного заключить соглашение по Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в 2024 году.
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