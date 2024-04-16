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Максим Галкин* не смог выучит иврит и по пьяни оскорбил Израиль

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Это тот,что гайкин,а его бабуля хитрая шайба?
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16 час.

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