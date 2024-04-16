Максим Галкин* не смог выучит иврит и по пьяни оскорбил Израиль Татьяна СергееваВы помните, кто такой Галкин*? Наверное еще многие знают, что есть такой человек, который прославился тем, что женился на Пугачевой.
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