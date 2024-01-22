Следователи подали ходатайство о заключении блогера Блиновской под стражу

Сейчас она находится под домашним арестом. Следователи главного следственного управления СК России по городу Москве подали ходатайство об изменении меры пресечения на заключение под стражу блогеру Елене Блиновской, которая обвиняется в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии