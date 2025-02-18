Давид Манукян кружит жену в танце и познакомил ее с родителями (видео)

В начале февраля артист Давид Манукаян и Мари поделились радостной новостью — они станут родителями. Судя по всему, пара уже узаконила свои отношения, так как влюбленные больше не скрывают обручальные кольца.
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