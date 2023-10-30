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Горячие головы: кто ответит за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Горячие головы: кто ответит за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Вечером 29 октября группа людей попыталась прорваться на территорию аэропорта Махачкалы. Поводом для беспорядков стала фейковая информация о том, что в Дагестан якобы прибывает рейс с «израильскими беженцами».

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