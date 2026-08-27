Семь русских озёр поражают уникальными пейзажами и явлениями

Узнайте о семи удивительных озёрах России, которые словно сошли с экрана фантастического фильма. Розовая вода, соляные пейзажи и исчезающие лотосы — всё это можно увидеть 27 августа во Всемирный день озёр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии