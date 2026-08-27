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Царьград

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Семь русских озёр поражают уникальными пейзажами и явлениями

Семь русских озёр поражают уникальными пейзажами и явлениями

Узнайте о семи удивительных озёрах России, которые словно сошли с экрана фантастического фильма. Розовая вода, соляные пейзажи и исчезающие лотосы — всё это можно увидеть 27 августа во Всемирный день озёр.

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