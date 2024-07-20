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Царьград

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Подозреваемого в убийстве продавщицы задержали в Иванове

Подозреваемого в убийстве продавщицы задержали в Иванове

ЧП произошло 17 июля на улице Кузнецова.В Иванове задержали подозреваемого в убийстве 39-летней продавщицы ларька с шаурмой «Хаус Еда» на улице Кузнецова, которое произошло 17 июля.

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