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Кличко в панике: российские беспилотники движутся к Киеву сразу с нескольких направлений

Кличко в панике: российские беспилотники движутся к Киеву сразу с нескольких направлений

838 прочитали В Киеве в ночь на воскресенье, 28 мая, прогремела уже третья волна взрывов, сообщило украинское издание «Клименко тайм».

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