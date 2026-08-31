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Александр Сафонов из известного мема с Жириновским погиб в зоне СВО

Александр Сафонов из известного мема с Жириновским погиб в зоне СВО

Около четырех лет назад Сафонов заключил контракт с Минобороны России Бывший помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов, получивший известность благодаря мему "Сафонов, оплатить!", погиб в зоне спецоперации.

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