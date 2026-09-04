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Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля отца

Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля отца

2 сентября на территории кемпинга Capfun в коммуне Гростенкен на северо-востоке Франции 45-летний мужчина переставлял внедорожник ближе к месту проживания и во время разворота на парковке наехал на свою 17-месячную дочь.

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