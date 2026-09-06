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Фигуристы из Грузии и Чехии убрали свои флаги на традиционном фото с россиянами

Фигуристы из Грузии и Чехии убрали свои флаги на традиционном фото с россиянами

Пары фигуристов из Грузии и Чехии убрали флаги своих стран во время традиционного фото призеров в танцах на льду на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

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