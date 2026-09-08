Зеркало для мистера Хейла Ни один человек не может так долго быть двуликим. Рано или поздно маска прирастает к коже, и тогда уже не разобрать, где заканчивается ложь и начинается правда.
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