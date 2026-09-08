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Ни один человек не может так долго быть двуликим

Ни один человек не может так долго быть двуликим

Зеркало для мистера Хейла Ни один человек не может так долго быть двуликим. Рано или поздно маска прирастает к коже, и тогда уже не разобрать, где заканчивается ложь и начинается правда.

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