Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Капитан «Текстильщика» Елисеев об «Амкале»: «Там профи в основном играют. Уровень у них выше, чем у многих команд Второй лиги»

Капитан «Текстильщика» Елисеев об «Амкале»: «Там профи в основном играют. Уровень у них выше, чем у многих команд Второй лиги»

Во вторник клуб из Иваново обыграл «Амкал» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:3 по пенальти).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх