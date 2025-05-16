БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Отстраивать послевоенную Сирию будет Китай

Отстраивать послевоенную Сирию будет Китай

Стабильность в этой стране Пекину важна в плане безопасности и торговли Дмитрий Капустин Фото: AP/TASS В недавнем интервью изданию The New York Times, Ахмед аш-Шараа, президент переходного периода Сирии, заявил: новое правительство ведет активные переговоры как с Россией, так и с Турцией.

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