Отстраивать послевоенную Сирию будет Китай

Стабильность в этой стране Пекину важна в плане безопасности и торговли Дмитрий Капустин Фото: AP/TASS В недавнем интервью изданию The New York Times, Ахмед аш-Шараа, президент переходного периода Сирии, заявил: новое правительство ведет активные переговоры как с Россией, так и с Турцией.