В Ташкенте сообщили о раскрытии подпольной террористической группы

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали в Ташкенте группу из 30 человек, которых подозревают в участии в террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали в Ташкенте группу из 30 человек, которых подозревают в участии в террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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