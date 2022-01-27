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В Ташкенте сообщили о раскрытии подпольной террористической группы

В Ташкенте сообщили о раскрытии подпольной террористической группы

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали в Ташкенте группу из 30 человек, которых подозревают в участии в террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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