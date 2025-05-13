Орбан заявил, что спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии

БУДАПЕШТ, 13 мая, ФедералПресс. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы начали операцию против его страны с целью помешать проведению референдума о вступлении Украины в Европейский Союз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии