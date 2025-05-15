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СП разработала предложения по повышению эффективности работы судов

СП разработала предложения по повышению эффективности работы судов

Счётная палата (СП) России подготовила отчёт о перспективах цифровой трансформации судебной системы. Разработка отраслевого документа стратегического планирования позволит снизить текущие расходы на судопроизводство в среднем на 15—38%, а также увеличить поступления по налогам и исполнительным производствам до 42% за три года, понизив при этом трудозатраты судебных приставов на оформление исполнительных актов в шесть раз.

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