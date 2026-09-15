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МО России показало удар БПЛА по железнодорожному составу ВСУ

МО России показало удар БПЛА по железнодорожному составу ВСУ

Минобороны России опубликовало видео нанесения удара расчётом БПЛА «Герань-4 сикер» по железнодорожному составу ВСУ в районе населённого пункта Рымачи Волынской области.

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