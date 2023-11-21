Потепление климата в мире впервые превысило критический порог

Глобальный климат впервые преодолел критический порог потепления. Пока период превышения был кратковременным, но дальнейшее потепление может иметь катастрофические и необратимые последствия для планеты и ее экосистем.
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