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Потепление климата в мире впервые превысило критический порог

Потепление климата в мире впервые превысило критический порог

Глобальный климат впервые преодолел критический порог потепления. Пока период превышения был кратковременным, но дальнейшее потепление может иметь катастрофические и необратимые последствия для планеты и ее экосистем.

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