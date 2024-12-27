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Вучич пошел на сближение с Украиной

Вучич пошел на сближение с Украиной

Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский пообщались по телефону. По словам первого, разговор получился «содержательным и хорошим», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Авас Анекак
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17 час.
лл
лина любимцева
Сдулся вучич... Долго держался.... А сейчас будет как говорят на Украине: &quot;СКАЧИ, ВРАЖЕ, ЯК ПАН КАЖЕ&quot; (Скачи, вражина, как пан скажет).... Не  завидная роль.. унизительная...
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12 час.
Silver Kont
Да, губошлёпу теперь сосать и сосать, чтобы в ес приняли...
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11 час.

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