Кино: В чем секрет успеха режиссёра Тима Бертона, который в детстве сбегал на кладбище и не играл со сверстниками

Существуют кинорежиссеры, чей почерк можно узнать, посмотрев его ленты лишь пару минут. Это обладатели собственного неповторимого стиля, особенного видения окружающего мира и, конечно, невероятного таланта.
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