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Сесть и поехать, опохмелиться, отмечать дальше, варить уху и танцевать – что уральцы планируют делать 1 января

Сесть и поехать, опохмелиться, отмечать дальше, варить уху и танцевать – что уральцы планируют делать 1 января

РИА «Новый День» провело опрос на улицах Екатеринбурга о том, что люди планируют делать 1 января. Кто-то из опрошенных поедет отмечать Новый год в Москву, а кто-то будет первый день 2025 года проводить дома, отсыпаться, отмечать с семьей, гулять по праздничному городу, танцевать под новые колонки.

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