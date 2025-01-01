Сесть и поехать, опохмелиться, отмечать дальше, варить уху и танцевать – что уральцы планируют делать 1 января

РИА «Новый День» провело опрос на улицах Екатеринбурга о том, что люди планируют делать 1 января. Кто-то из опрошенных поедет отмечать Новый год в Москву, а кто-то будет первый день 2025 года проводить дома, отсыпаться, отмечать с семьей, гулять по праздничному городу, танцевать под новые колонки.