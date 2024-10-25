Народ встал из-за неё против цыган: Опубликовано фото убитой таксистки - муж дал первое интервью

Фото: Freepik.com Стали известны новые детали происшествия в Коркино, Челябинской области, где были зафиксированы случаи насилия после убийства 40-летней таксистки Елены, совершенного подростками цыганской национальности.
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