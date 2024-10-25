Медвежий угол
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Медвежий угол

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Народ встал из-за неё против цыган: Опубликовано фото убитой таксистки - муж дал первое интервью

Народ встал из-за неё против цыган: Опубликовано фото убитой таксистки - муж дал первое интервью

Фото: Freepik.com Стали известны новые детали происшествия в Коркино, Челябинской области, где были зафиксированы случаи насилия после убийства 40-летней таксистки Елены, совершенного подростками цыганской национальности.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Женщина такая красивая была....  ЖАЛЬ!!  Соболезнования детям убитой женщины, остались бе мамы....... ХРАНИ ГОСПОДЬ РЕБЯТ!!
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7 час.
Добрый Кот
По телевизору ни слова о этом. Зато по каждому каналу показывают сказки Путина о росте экономики.
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6 час.
radiofree
Почему нет, по 24 каналу сообщали о данном инциденте.
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6 час.

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