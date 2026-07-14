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Лень оказалась полезной

Лень оказалась полезной

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов в беседе с ТАСС рассказал, что лень полезна для укрепления иммунитета.

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