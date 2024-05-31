Международный день блондинов и блондинок. Кстати - отмечается ежегодно 31 мая.

Брюнеты созданы для стихов, блондины — для анекдотов.После шуток, анекдотовОчень трудно доказать —За блондинок слово надо,Даже несколько, сказать!Редко кто не посмеялся,А напрасно, ведь ониВечно молоды, прекрасны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии