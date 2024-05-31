Международный день блондинов и блондинок. Кстати - отмечается ежегодно 31 мая.

Брюнеты созданы для стихов, блондины — для анекдотов.После шуток, анекдотовОчень трудно доказать —За блондинок слово надо,Даже несколько, сказать!Редко кто не посмеялся,А напрасно, ведь ониВечно молоды, прекрасны.