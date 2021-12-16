В Китае отреагировали на санкции США

Соединенные Штаты своими действиями разрушают общемировые цепочки поставок и нарушают правила свободной торговли, из-за чего страдает научный прогресс, заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, передает агентство "Синьхуа".