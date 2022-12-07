Из России принудительно выдворят американского проповедника за пропагандистскую деятельность

Он нарушил законодательство о режиме пребывания в стране.Американский проповедник, который осуществлял свою деятельность в Хабаровском Крае, будет выдворен из России за несоблюдение законов о правилах пребывания в стране, передаёт РИА Новости.
Он нарушил законодательство о режиме пребывания в стране.Американский проповедник, который осуществлял свою деятельность в Хабаровском Крае, будет выдворен из России за несоблюдение законов о правилах пребывания в стране, передаёт РИА Новости.
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