Царьград

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Из России принудительно выдворят американского проповедника за пропагандистскую деятельность

Из России принудительно выдворят американского проповедника за пропагандистскую деятельность

Он нарушил законодательство о режиме пребывания в стране.Американский проповедник, который осуществлял свою деятельность в Хабаровском Крае, будет выдворен из России за несоблюдение законов о правилах пребывания в стране, передаёт РИА Новости.

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