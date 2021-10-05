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Что сказал Путин Эрдогану, после чего уволилось 5 турецких генералов и 600 полковников

Что сказал Путин Эрдогану, после чего уволилось 5 турецких генералов и 600 полковников

Почему высшие офицеры «полумесяца и звезды» уходят в отставку «Высшие генералы, отвечающие за военные операции Турции в Сирии, стремятся уйти в отставку на фоне эскалации напряженности в Идлибе, что порождает вопросы о политике Анкары в Сирии».

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