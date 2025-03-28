Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. в Санкт-Петербургском государственном университете и бывшая глава МИД Австрии, высоко оценила роль Владимира Путина в укреплении безопасности в России с 1999 года, отметив значительные изменения после хаотичных 90-х.