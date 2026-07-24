Рекордная квартальная выручка Norfolk Southern и результаты за II квартал 2026 года

Один из ведущих железнодорожных операторов США, корпорация Norfolk Southern (NYSE: NSC), представила финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, зафиксировав рекордный уровень квартальной выручки в истории компании.
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