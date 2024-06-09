По поводу Су-57. Укрытия и ещё раз укрытия и их отсутствие. Забили *уй, произошёл Тимур Иванов? Ну вот и получайте результат.
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По поводу Су-57. Укрытия и ещё раз укрытия и их отсутствие. Забили *уй, произошёл Тимур Иванов? Ну вот и получайте результат.
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