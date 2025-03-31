В России начался весенний призыв в армию

В России с 1 апреля начался весенний призыв на срочную службу в армии. Соответствующий указ накануне подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.
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