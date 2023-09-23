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Тен Хаг про 1:0 с «Бернли»: «Многое было против «МЮ», включая травмы и решения, это как закон Мерфи. Но когда мы дисциплинированны и следуем правилам, с нами тяжело играть»

Тен Хаг про 1:0 с «Бернли»: «Многое было против «МЮ», включая травмы и решения, это как закон Мерфи. Но когда мы дисциплинированны и следуем правилам, с нами тяжело играть»

«Все было очевидно. Конечно, эта победа была нам необходима. У нас была тяжелая серия матчей с хорошими соперниками.

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